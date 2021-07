Trotz Kritik von Bürgerinitiative Wirtschaftsministerium steht zu Ausbau der Skiarena Silbersattel

Das Thüringer Wirtschaftsministerium steht zum weiteren Ausbau der Skiarena Silbersattel in Steinach im Landkreis Sonneberg. Wie Olaf Dirlam, Referatsleiter Tourismus im Wirtschaftsministerium, am Donnerstagabend im Stadtrat in Steinach sagte, wollen Stadt und Land trotz Kritik einer Bürgerinitiative in Sachen Ausbau an einem Strang ziehen.