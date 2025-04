Dem Automobilzulieferer Neumayer Tekfor in Schmölln im Altenburger Land droht möglicherweise die Schließung. Wie das Unternehmen MDR THÜRINGEN mitteilte, werden derzeit die Betriebsabläufe und die Rentabilität des Standortes geprüft. Eine Entscheidung über die Zukunft des Werkes in Schmölln sei aber noch nicht getroffen worden.

Das Unternehmen überprüfe regelmäßig alle Geschäftsbereiche. Es gebe Gespräche mit dem Betriebsrat. Zuvor hatte die IG Metall am Donnerstag von einer möglichen Schließung und von Unruhe in der Belegschaft berichtet. Die Gewerkschaft will nach eigenen Angaben mit dem Betriebsrat alle Möglichkeiten nutzen, um Klarheit und ein Bekenntnis zum Standort Schmölln zu bekommen. 380 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel.