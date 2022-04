Im Landkreis Sonneberg hat die Polizei vor betrügerischen Mahnbriefen gewarnt. Wie ein Sprecher mitteilte, haben am Wochenende gleich mehrere Briefempfänger Anzeige erstattet. In den Schreiben wurden sie demnach aufgefordert, Gebühren und Mahnkosten in Höhe von 289,50 Euro zu überweisen. In einem Fall habe eine aufmerksame Bankmitarbeiterin eine Überweisung an die Täter verhindert.