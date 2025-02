"Der Sonneberger Bahnhof hatte zu jener Zeit an die 100 Weichen, er war damals ein wichtiger Rangierbahnhof", so Lutz. Ein Knotenpunkt der Industrie also und dazu gut aus der Luft zu erkennen. Vor allem, weil in Sonneberg - anders als in Chemnitz, Dresden und Plauen - zu dem Zeitpunkt die Sonne schien. Es war früher Nachmittag als die US-amerikanischen Bomber dann das "Go" bekamen, die Bombenklappen zu öffnen. Neben dem Sonneberger Bahnhof war auch der Bahnhof im Ortsteil Köppelsdorf betroffen. Die Folgen: 28 Tote - darunter acht Kinder - sowie zahlreiche zerstörte Häuser. Am 10. April wurde Sonneberg noch einmal bombardiert.