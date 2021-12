Nach einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sonneberg in der vergangenen Woche hat die Stadt einen Krisenstab eingerichtet. Wie ein Stadtsprecher sagte, ist dieser unter anderem mit den Wohnungsgesellschaften in Kontakt und sucht Unterkünfte für die betroffenen Bewohner. 14 Menschen mussten vorerst bei Freunden oder in Hotels untergebracht werden. Am Montag soll ein Spendenkonto eingerichtet werden.