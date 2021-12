Nach dem Tod eines Mannes bei einem Brand in Sonneberg ist die Identität des Opfers geklärt. Es handele sich um einen 21-Jährigen, teilte die Landeseinsatzzentrale am Samstag mit.

Das Feuer war am Donnerstag kurz vor 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Vier weitere Menschen wurden verletzt, sie kamen in umliegende Krankenhäuser.