Nach dem Feuer in einer ehemaligen Gaststätte am Rande von Sonneberg erhärtet sich der Verdacht der Brandstiftung. Ein Polizeisprecher sagte MDR THÜRINGEN am Montag, die Zufahrt zu dem früheren Lokal "Waldhaus" sei beim Anrücken der Feuerwehr am Sonntagmorgen mit massiven Baumstämmen blockiert gewesen. Die Stämme seien bis zu 80 Zentimeter dick und absichtlich auf den Weg gelegt worden. Die Feuerwehrleute hätten einige Minuten gebraucht, um die Stämme aus dem Weg zu räumen und zum Brandort zu gelangen.

Das ausgebrannte "Waldhaus" in Sonneberg am Sonntagmorgen. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe