Am Donnerstagabend ist es in Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße im Dachstuhl eines mehrstöckigen Hauses zu einem Brand gekommen. Die Polizei gab eine Gefahrenmeldung heraus, in der die Anwohner gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten abgestellt werden.