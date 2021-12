In Sonneberg haben am Sonntagabend laut Polizeiangaben rund 1.000 Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Alte und junge Menschen, auch Familien mit Kindern, zogen teils mit Laternen, Lichterketten und Fackeln von Sonneberg-Hönbach zur etwa 500 Meter entfernten Grenzkapelle an der Landesgrenze zu Bayern. Dort sprach ein Pfarrer ein Gebet für Freiheit. Ein Sprecher der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland sagte MDR THÜRINGEN, eine Vorabanfrage der Protestinitiatoren hatte der Superintendent aus inhaltlichen Gründen abgelehnt.