In Sonneberg haben am Sonntagabend laut Polizeiangaben rund 1.000 Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Alte und junge Menschen, auch Familien mit Kindern, zogen teils mit Laternen, Lichterketten und Fackeln von Sonneberg-Hönbach zur etwa 500 Meter entfernten Grenzkapelle an der Landesgrenze zu Bayern. Dort sprach der ehemalige Steinacher Stadtpfarrer Martin Michaelis ein Gebet für Freiheit von Corona-Beschränkungen. Ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sagte MDR THÜRINGEN, eine Voranfrage der Protest-Initiatoren habe der Superintendent aus inhaltlichen Gründen zunächst abgelehnt.

Am Ende der Demonstartion sammelten sich die Menschen an einer kleinen Kapelle. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich