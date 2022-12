Kundgebung Streit der Pfarrer bei Corona-Demo in Sonneberg

Rund 300 Menschen haben am Abend in Sonneberg an einer regierungskritischen Kundgebung teilgenommen. Dabei sprach der umstrittene Pfarrer Martin Michaelis. Sonnebergs Stadtpfarrer Rainer Kunz verteidigte dagegen die Corona-Politik und stieß damit auf Unmut der Demonstranten.