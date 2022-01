In Sonneberg hat es am Sonntagabend eine nicht angemeldete Demonstration gegen die Corona-Regeln und eine geplante Impfpflicht gegeben. An der Aktion beteiligten sich rund 700 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Als sich die Teilnehmer zu einem Aufzug mit Fackeln formieren wollten, teilte die Polizei die Versammelten in mehrere kleinere Gruppen auf.

In Sonneberg beteiligten sich rund 700 Menschen an Protesten gegen eine geplante Corona-Impfpflicht. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel