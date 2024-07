Sonneberg, die idyllische Kleinstadt im Süden Thüringens, hat in letzter Zeit vor allem durch die Wahl des AfD-Politikers Robert Sesselmann zum Landrat Schlagzeilen gemacht. Eine Entwicklung, die auch gesellschaftliche Gegenkräfte mobilisiert. Deswegen hat die queere Community am Sonnabend den ersten CSD in Sonneberg organisiert.