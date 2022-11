In Thüringen haben am Montagabend nach Polizeiangaben etwa 16.000 Menschen gegen die Energie-, Corona- und Russland-Politik der Bundesregierung demonstriert. Damit sind die Teilnehmerzahlen erneut zurückgegangen.

Anfang Oktober hatten sich noch etwa doppelt so viele Menschen an den Protesten beteiligt. Regionaler Schwerpunkt der Kundgebungen war wie in den Vorwochen Ostthüringen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, versammelten sich in Altenburg etwa 2.700 Menschen, auch in Gera wurde demonstriert.