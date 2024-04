Wie ein Wörterbuch des Steinacher Dialekts entsteht

Das Modell der sogenannten Bürgeruniversität schien wie geschaffen für Jasmin Pfeifers Projekt: Sie kam nach Steinach und befragte die Menschen vor Ort. Wie sprechen sie? Welche besonderen Wörter machen den Steinacher Dialekt aus? Wie spricht man korrekt? Wie klingt es, wenn man hochdeutsche Sätze in den Dialekt übersetzt? Oder wenn man alltägliche Dinge im Dialekt schildert? Und die Menschen von Steinach zogen mit: Eine Fülle Wörter, Details und Eigenheiten ihres Dialektes haben sie in den letzten Jahren schon zusammengetragen.

Das Sammeln von Wörtern allerdings war denn auch nur der erste Schritt. Denn nun traten Jasmin Pfeifers Düsseldorfer Studierende in Aktion. Sie systematisierten die Fülle des Materials, arbeiteten es wissenschaftlich auf. Aus allem soll ein aktuelles Wörterbuch des Steinacher Dialekts werden. Und da stellt sich ein typisches Problem von Dialektsprache: Wie soll man die Laute auf Papier festhalten? Um dieses Problem zu lösen, braucht es schon das Können der promovierten Sprachwissenschaftlerin: "Denn momentan schreibt einfach jeder, wie er will, und jeder anders, und keiner weiß es so richtig." Gerade hier sollen die Erkenntnisse aus dem Sprachlabor helfen. Jasmin Pfeifer hofft, dass das Wörterbuch vielleicht noch in diesem Jahr in die Buchläden kommt.