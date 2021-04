Christoph Zeh und seine Kollegin Ines Greifelt haben sich richtig Mühe gegeben. Normalerweise treffen sich im Stadtteilzentrum die Senioren zum Kaffeeplausch, spielen Bingo oder klöppeln gemeinsam. Wegen der Corona-Pandemie geht momentan gar nichts in diese Richtung. Deshalb soll es in dem Wohngebiet ab sofort regelmäßig digitale Nachbarschaftstreffen geben. Der Zugang ist relativ einfach über Handy oder Computer möglich. Per Flyer sind die Einwohner informiert worden.