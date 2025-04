Ummerstadt hat genau 462 Einwohner. Damit ist die Stadt mit den wunderschönen Fachwerkhäusern die kleinste Thüringens und die zweitkleinste in der BRD. "Ummerstadt liegt geografisch gesehen westlicher als Coburg", streicht Hilburghausens Landrat Sven Gregor die bedeutende Lage der Kleinstadt hervor. Das Besondere am Einheitsfest. Die Kreise Sonneberg und Hildburghausen in Thüringen und die Kreise Haßberge und Coburg sowie die Stadt Coburg in Bayern veranstalten das Fest gemeinsam.