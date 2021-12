Wem das nicht ausreicht, der kann natürlich auch nach Veranstaltungen suchen. Soziale Einrichtungen sind meist eine gute erste Adresse. Im Sonneberger Stadtteilzentrum Wolkenrasen gibt es zum Beispiel ein offenes Weihnachtsessen, das Motto "Weihnachten mal anders". Auch einen Gottesdienst zu besuchen kann erheitern, sagt Heinrich: "Da kann man dann auch plauschen, am Eingang, am Ausgang, zwischendurch." Und so hoffentlich das Gefühl der Einsamkeit etwas mindern.