Wie das "Freie Wort" berichtet, wurde die Belegschaft darüber am Montag informiert. Von der Schließung betroffen sind voraussichtlich alle der 230 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt Porzellanisolatoren unter anderem für Stromnetze her. Der Betrieb in Sonneberg wurde zwischen 1958 und 1963 aufgebaut.