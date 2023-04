Teile der Stadt Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg müssen am Freitag weiterhin ohne Fernwärme auskommen. Die beschädigte Hauptleitung habe noch nicht repariert werden können, teilte ein Sprecher der Wärmeversorgung Neuhaus GmbH mit. Betroffen seien mehrere hundert Haushalte, außerdem ein Kindergarten, der Schulcampus und das gesamte Wohngebiet "Am Apelsberg".

Am Donnerstag war die Leitung bei Tiefbauarbeiten beschädigt worden. Das betroffene Stück muss ausgetauscht werden. Die Arbeiten gestalten sich schwierig, da die Leitung unter einem massiven Betonblock liegt. Laut Wärmeversorger wurde bis in die Nacht hinein gearbeitet. Ob der Schaden am Freitag behoben werden kann, sei noch nicht abzusehen.

Das wärmere Wetter am Freitag könnte den Ausfall der Fernwärme den betroffenen Bewohnern in Neuhaus am Rennweg erträglicher machen. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Vor allem in Anbetracht des aktuellen Wetters bedauerten die Stadt und die Wärmeversorgung Neuhaus den Vorfall. In der Nacht lagen die Temperaturen nur im einstelligen Bereich. Am Donnerstag hatte es in Neuhaus noch geschneit. Am Freitag soll es aber wärmer werden.

Normaler Betrieb im Kindergarten

Im Kindergarten "Tausendfüssler" läuft der Betrieb am Freitag nach Angaben der Leiterin Anja Neubauer normal. Die Eltern seien von der Stadt rechtzeitig informiert worden. Sie hätten ihre Kinder entsprechend gekleidet. Am Freitag sollen die über 100 Kinder mit viel Bewegung beschäftigt werden, damit ihnen nicht kalt wird.