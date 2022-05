Steinach |Frankenhain Feuerwehr löscht kleinere Flächenbrände in Südthüringen

Die Südthüringer Feuerwehr ist am Sonntag zu zwei Flächenbrände im Kreis Sonneberg und im Ilm-Kreis ausgerückt. Die Feuerwehr in Nordthüringen half dabei, einen Waldbrand in Sachsen-Anhalt zu löschen.