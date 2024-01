Die Geschäfte bei der QSIL Ingenieurkeramik in Rauenstein im Landkreis Sonneberg laufen gut zur Zeit. Hersteller von Mikrochips und Batterien rennen der Firma förmlich die Türen ein. Die hochreinen Keramikteile aus Rauenstein werden gern in der Halbleiterindustrie zum Schutz der wertvollen Produkte verwendet. "Wir müssen deshalb wachsen", sagt Geschäftsführer Andreas Goller. Am Standort Rauenstein arbeiten knapp 100 Beschäftigte, am Standort Sonneberg noch einmal rund 40.