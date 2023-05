Der tödliche Forstunfall am Freitag vor Pfingsten in der Nähe von Steinach im Kreis Sonneberg ist im Staatswald passiert. Das bestätigte ein Sprecher von Thüringenforst MDR THÜRINGEN. Der 16-jährige Rumäne, der bei dem Unfall ums Leben kam , sei jedoch kein Beschäftigter oder Auszubildender des landeseigenen Unternehmens gewesen.

Rettungssanitäter waren am Freitagabend von anderen Forstarbeitern an den Steilhang bei Steinach gerufen worden. Zuvor hatten die Männer offenbar voneinander entfernt an einem weit abgelegenen Steilhang gearbeitet. Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein vermutet, dass der 16-Jährige beim Holzrücken am Kopf getroffen und tödlich verletzt wurde.