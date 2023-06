Rettungssanitäter waren am Freitagabend von anderen Forstarbeitern an den Steilhang bei Steinach gerufen worden. Zuvor hatten die Männer offenbar voneinander entfernt auf der abgelegenen Waldfläche gearbeitet. Kreisbrandinspektor Mathias Nüchterlein vermutet, dass der 16-Jährige beim Holzrücken am Kopf getroffen und tödlich verletzt wurde.