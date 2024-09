Das Spiel 1949 sollte ein Brückenschlag sein, schrieben die Zeitungen in der Sowjetischen Besatzungszone. Es war eingebettet in eine Veranstaltung, die es häufiger gab in diesen Monaten. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik gegründet, was die Teilung quasi schon zementierte, obwohl auf beiden Seiten der "Zonengrenze" die Deutsche Einheit durchaus ein Ziel war. Es gab eben nur unterschiedliche Vorstellungen, was die Gesellschaftsordnung betraf.