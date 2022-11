2013 ist Carletta Heinz ins Familienunternehmen eingestiegen. Vom ersten Tag an hat sie als CEO und Inhaberin das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda gebracht. Ein Extra-Team "hat sich professionell mit dem Thema beschäftigt. Wir wollen zurück zum Strom", sagt die Unternehmerin. Denn am fränkischen Standort Kleintettau hat Heinz-Glas schon 1971 die erste elektrobetriebene Schmelzwanne Europas in Betrieb genommen. Auch in Piesau bei Neuhaus am Rennweg in Südthüringen lief zwischen 2003 und 2013 eine kleine E-Wanne. Später wurde, vermutlich wegen des Preises, auf Gas umgestellt.