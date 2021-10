Der Sonneberger Stadtrat hat grünes Licht für das umstrittene Industriegebiet Süd gegeben. Am Donnerstagabend hat der Stadtrat den Bebauungsplan beschlossen. Zuvor wurden sämtliche Stellungnahmen für und gegen die Erschließung verlesen.

Nach Angaben von Bürgermeister Heiko Voigt (CDU) ist das neue Gewerbegebiet dringend notwendig. Sämtliche Industrieflächen in der Stadt seien belegt. Die neue Fläche werde zudem nur je nach Bedarf erschlossen. Bis sie vollständig belegt sei, würden Jahrzehnte vergehen.

Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Anja Müller (Linke), kritisierte den Beschluss des Sonneberger Stadtrates scharf. Dass Entscheidungsträger noch vor Abschluss einer so in der Öffentlichkeit diskutierten Petition Fakten schaffen, habe es so noch nicht gegeben. Das zeuge von wenig Respekt gegenüber den Unterstützern der Petition.