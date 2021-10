Mit einer weiteren ungewöhnlichen Aktion will der Landkreis Sonneberg am Freitag zum impfen animieren. Wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen mitteilte, hat die Sonneberger Impfstelle am Freitag bis Mitternacht geöffnet. Wer sich impfen lassen möchte, benötigt keinen Termin.