Am Ende wartet der Tod

Wie viel Fantasie die Max- und-Moritzbahner haben, zeigt sich hinter der nächsten Kurve. Hier schwenkt ein Dinosaurier seinen riesigen Kopf in Richtung Zug. Die spitzen Zähne im Maul machen Angst, aber wir kommen heil an dem verkleideten Bagger vorbei.

Am alten Bahnviadukt warten schon die Brückenwächter mit ihren Fackeln und nehmen uns in Empfang. Im Dunkeln geht es über die Brücke, nur wenig neben uns der Abgrund, wo wir auf Lichte herabschauen können. Auf der Straße nur ein paar einzelne Autos. Dann rollen wir in den Bahnhof Lichte-Ost ein. Dort wartet der Tod. Zum Glück nicht auf uns, aber auf den Zugführer, der angeblich zu schnell über die Brücke gefahren ist. Er wird von zwei schrecklich aussehenden Gestalten abgeholt. Seines Kopfes beraubt, muss er uns trotzdem wieder an den Ausgangsbahnhof zurückfahren.

Hier wird es ernst für den Zugführer... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kurz vor Schluss: Angriff der Mumien

Auf der Rückfahrt ist es ruhiger in den Wagen, alle warten gespannt, was nun auf die 60-köpfige Reisegesellschaft wartet. Bagger und Hexen sind jetzt in der Dunkelheit verschwunden. Ringsum nur finstere Nacht. Doch da, neben dem Gleis: zwei Mumien, die die Bahnstrecke entlangtorkeln und fürchterliche Schreie ausstoßen. Ein Schrei jetzt auch aus unseren Wagen. Da wollte sich gerade jemand einen der Fahrgäste greifen.

... und auch die Fahrgäste müssen sich vor den verzweifelten Mumien hüten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK