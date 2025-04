Auch die Preise für Bestandsimmobilien sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Das zeigen nichtrepräsentative Daten des Immobilienportals Immoscout 24 aus den Jahren 2020 und 2024. Am meisten angestiegen sind demnach die Preise in den Kreisen Schmalkalden-Meiningen, nämlich fast um die Hälfte, von 1.310 Euro auf 1.893 Euro pro Quadratmeter. Auch im Saale-Orla-Kreis sind es 535 Euro mehr für jeden Quadratmeter. Spitzenreiter ist Jena, dort kostet der Quadratmeter mehr als 4.000 Euro.

Förderung greift bei Schramm nicht

Das zukünftige Heim von Mathias Schramm und Mandy Eckardt wurde für 150.000 Euro angeboten. Weil es seiner Oma gehörte, konnten sich die Erben einigen. Einen Kredit müssen die beiden dennoch aufnehmen, auch weil sie ja parallel noch Miete für eine Wohnung in Mengersgereuth-Hämmern zahlen. "Da hilft jetzt nur Kredit aufnehmen und arbeiten", scherzt der 31-Jährige. Für eine Förderung kommen sie nicht in Frage, sagt Mathias Schramm. "Weil wir keine Kinder haben und das Haus nicht den Voraussetzungen dafür entspricht."

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

In Thüringen gibt es unter anderem das im September 2024 gestartete Bundesförderprogramm "Jung kauft Alt". Laut Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen soll es Menschen mit günstigeren Zinsen unterstützen. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Familie minderjährige Kinder hat.

Auf Anfrage teilte das Ministerium mit, dass seit Start des Programms bundesweit 394 Familien eine Zusage erhalten hätten. Für aufgeschlüsselte Daten der Bundesländer sei es noch zu früh. Das Thüringer Infrastrukturministerium sagt, das Programm dürfte keinen signifikanten Einfluss auf die Baugenehmigungen gehabt haben. Ob es in Thüringen eine Fortführung des Programms "Wohneigentum für Familien" gibt, steht laut Angaben des Infrastrukturministeriums noch unter Vorbehalt im Landeshaushalt 2025.

Wohneigentum für Familien Wer ein Haus möchte, der braucht fast immer einen Kredit. Nach Angaben des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen Aufschluss sind im Jahr 2023 nur noch halb so viele Wohnungsbaukredite an Privatpersonen zugesagt worden als im Jahr zuvor.



Die Anzahl der zugesagten Kredite für einen Neubau ist innerhalb eines Jahres sogar um 69,7 Prozent gesunken.



Für 2024 lag das Zusage-Volumen demnach bei 3,9 Milliarden Euro. Von 2020 bis 2022 waren es bis zu 6,9 Milliarden Euro.

Von 2023 zum vergangenen Jahr sind nochmal ein Viertel weniger Neubaukredite zugesagt worden. Zugenommen hat hingegen die Gesamtzahl, hier wurden in Thüringen wieder 15 Prozent mehr Kredite zugesagt. "Der private Wohnungsbau liegt weiterhin am Boden", heißt es vom Verband.

Heutzutage kann sich doch keiner solche Summen mehr zusammensparen. Steffen Fleischmann, Immobilienmakler

"Wir hatten im vergangenen Jahr schätzungsweise 60 bis 70 Prozent weniger Interessenten", berichtet Steffen Fleischmann. Das Büro vermittelt seit 30 Jahren Wohnhäuser. Viele würden heute länger in der alten Wohnung bleiben als früher, "bis es wirklich nicht mehr anders geht". Und sie müssten dann genau überlegen, was sie sonst alles einsparen können: Auto, Urlaub, Hobby. Außerdem sei es immer schwerer, einen Kredit zu bekommen, etwa weil viel Eigenkapital gebraucht wird. "Heutzutage kann sich doch keiner solche Summen mehr zusammensparen", so Fleischmann.

Mathias Schramm findet, auch hier wären die Kommunen gefragt. Immerhin müssten die doch froh sein, wenn die jungen Menschen auf dem Dorf bleiben und bauen wollen. Als "Zückerli" schlägt er beispielsweise vor, dass die Kommunen die neuen Eigentümer bei den Steuern im ersten Jahr unterstützen sollen. "Die Leute haben das doch eh mit einberechnet, also wäre es doch ein Anreiz, seitens der Gemeinde unterstützt zu werden."

Jetzt hat der 31-Jährige das Haus, räumt es aus und dann muss es an die Tapeten und später an die Elektrik gehen. "Achtung, jetzt kommt’s", sagt er und öffnet einen Holzschrank am Treppenabsatz. Dahinter verbirgt sich noch eine Anlage mit Drehsicherung. Mathias Schramm sagt - als gelernter Elektriker -, das könne er selbst erneuern - da kommt "nur das Material" hinzu.

Handwerker sind schwer zu bekommen

"Ich bin auf der Baustelle aufgewachsen", sagt er, sein Vater hatte das Haus als Maurer mitgebaut. Für die neue Heizung etwa braucht er aber trotzdem jemanden, damit es am Ende keinen Wasserschaden gibt. Auch hier helfe es zwar, dass man sich auf dem Dorf eben kennt und unterstützt. Die Auftragsbücher der Handwerker würden aber nicht leerer, sagt auch Mathias Schramm: Der Heizungsbauer habe erst wieder im nächsten Jahr Zeit. "Da wollte ich schon lange eingezogen sein", so Schramm. So ganz ohne eigenes handwerkliches Geschick gehe es nicht.