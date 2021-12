Sonneberg Tatverdächtiger nach tödlichem Wohnhausbrand festgenommen

Eine Woche nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sonneberg hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Wie sie am Donnerstag mitteilte, wurde ein 20 Jahre alter Mann aus dem Kreis Sonneberg vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, am vergangenen Donnerstag in dem Haus vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. Ein 28-Jähriger kam bei dem Brand ums Leben.