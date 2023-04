In der Nacht zum Ostermontag ist in Heinersdorf (Landkreis Sonneberg) ein Einfamilienhaus abgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war das Feuer kurz nach 21 Uhr ausgebrochen. Die vier Bewohner im Alter zwischen 21 und 82 Jahren konnten sich selbständig und unverletzt aus dem Haus retten.

Bereits am Sonntagnachmittag war in Siegmundsburg, ebenfalls im Landkreis Sonneberg, ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Die 73-jährige Bewohnerin konnte ich rechtzeitig in Sicherheit bringen.