Das landwirtschaftliche Unternehmen "Heu-Heinrich" in Scheibe-Alsbach im Kreis Sonneberg nimmt am Donnerstag offiziell die nach eigenen Angaben modernste Heutrocknungsanlage Deutschlands in Betrieb. Geschäftsführer Heinrich Meusel sagte, in der neuen Halle könne Heu in größeren Mengen getrocknet und anschließend auch direkt verpackt werden. Dadurch könne im Sommer mehr Tierfutter in besserer Qualität produziert werden.