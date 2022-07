Angesichts wachsender Kahlflächen fordern die Privatwaldbesitzer mehr Hilfe vom Land. Wie der Waldbesitzerverband auf einer Fachkonferenz in Schalkau im Kreis Sonneberg am Freitag mitteilte, sind in den letzten zehn Jahren die Kahlflächen von zwei auf elf Prozent gestiegen. Das überfordere zunehmend die Thüringer Privatwaldbesitzer.