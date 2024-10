In einem Waldgebiet bei Sonneberg ist am Montag eine im Frühjahr unterbrochene Baumfällung fortgesetzt worden. Weil das Gebiet an einem Steilhang liegt, müssen die gefällten Bäume per Hubschrauber abtransportiert werden. Mit der Aktion war bereits im Frühjahr begonnen worden. Der Absturz des damals eingesetzten Hubschraubers beendete sie jedoch.