Tourismus Glückliche Fügung: Käufer für Neuhäuser Traditionshotel "Schieferhof" gefunden

23. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Vor allem in ländlichen Regionen haben in den vergangenen Jahren viele Gaststätten und Hotels geschlossen. Auch dem Vier-Sterne-Traditionshaus "Schieferhof" in Neuhaus am Rennweg drohte das Aus, nachdem die bisherigen Betreiber aus Altersgründen ausscheiden wollten. Nach zweijähriger Suche gab es dann doch eine glückliche Fügung.