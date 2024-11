Das Traditionshotel "Schieferhof" in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) hat nach knapp 30 Jahren neue Eigentümer. Seit diesem Monat ist es im Besitz von Lutz Lange, Stine Michel und Martin Lüders. Das Trio betreibt schon andere Einrichtungen in der Region - darunter das Sonnebad, den Spielzeugbahnhof und die Therme in Bad Rodach.