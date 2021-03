Wochentags hat der Imbiss täglich von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Jeden Tag steht ein anderes Gericht auf der Wochenkarte. Nächsten Montag zum Beispiel gibt es Kohlrabi-Eintopf mit Mehlspatzen, am Dienstag Spaghetti Bolognese und Mittwoch steht ein Hüttn Cordon Bleu auf der Menükarte. Am Sonntag bietet die "Schalkner Hütt" nach Vorbestellung Klöße und Braten an. Cordula backt auch leidenschaftlich gerne Kuchen und Torten. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Und wer mag, kann sich auch noch seinen selbst gebackenen Sonntagskuchen mit nach Hause nehmen. Cordula und André backen nämlich auch noch leidenschaftlich gern. Sie Kuchen und Torten, er Brötchen und Brot. Außerdem denkt sich André gern mal ein neues Dessert aus. "Wer erst mal einer mein selbst gemachtes Parfait zum Dessert schnabuliert hat, der kommt garantiert wieder", grinst André. Mit ihrem leckeren Essen wollen die Bönischs zum Geheimtipp werden. Schon jetzt würden einige Firmen regelmäßig Essen abholen und immer mehr Bauarbeiter oder Lastwagenfahrer kommen zum Frühstück oder Mittagessen.

Obwohl die Beiden wissen, was sie als Köche drauf haben, behält André erst mal seinen Job in einer großen Betriebskantine in Coburg. "Ich helfe ihr so gut ich kann, aber wir haben zwei Kinder und auch eine Verantwortung für die Familie", so André.

Außerdem ist noch lange nicht klar, wann die "Schalkner Hütt" endlich wieder Gäste bedienen kann. "Ein paar Wochen können wir uns mit Essen zum Mitnehmen schon über Wasser halten, aber ewig schaffen wir das auch nicht", so Cordula. Das Ehepaar hofft, dass im Sommer zumindest draußen auf der Terrasse etwas möglich ist. Später wollen die Bönischs in der Schalkner Hütt auch Feste wie Hochzeiten oder Jugendweihen organisieren. Auch Themenabende mit italienischen Gerichten stellen sie sich vor. André unterstützt seine Frau nicht nur praktisch, er macht ihr auch Mut. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann