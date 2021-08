In Sonneberg findet am Freitag erneut eine Impfaktion mit Gratis-Bratwurst statt. Wie das Landratsamt mitteilte, wird ab 6 Uhr an der zentralen Impfstelle in der Köppelsdorferstraße gegen das Coronavirus geimpft. Alle Impfwilligen bekommen im Anschluss eine Bratwurst geschenkt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bratwurst gibt's auch ohne Impfung - Erlös wird gespendet

Laut Landratsamt muss der Ausweis, die Krankenversicherungskarte und - wenn vorhanden - das Impfbuch mitgebracht werden. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Bei dem Mittel von Johnson & Johnson reicht eine Impfung aus, um den vollen Schutz zu erhalten - der mRNA-Impfstoff von Biontech muss zweimal gespritzt werden.

Auch Hungrige, die keine Spritze bekommen, können am Freitag an dem Stand eine Bratwurst kaufen, heißt es. Der Erlös werde an das Kinderheim in Sonneberg gespendet.

Auch für Nicht-Impflinge gibt es in Sonneberg Bratwurst - allerdings nicht kostenlos. Der Erlös soll dann gespendet werden. Bildrechte: Colourbox.de

Erste Impf-Aktion war voller Erfolg

Bei der ersten Sonneberger Impf-Aktion mit Bratwurst am 30. Juli war der Andrang groß gewesen: 434 Menschen ließen sich impfen, wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mitteilt. Laut KVT kamen zum damaligen Zeitpunkt in die Impfstelle in Sonneberg ansonsten durchschnittlich 140 Personen pro Tag.