Frauen auf der Pirsch Jägerin in Südthüringen: "Ich kann schießen, muss aber nicht"

Sie ist 37 Jahre alt und hat vor vier Jahren den Jagdschein gemacht. Carolin Wagner aus Südthüringen liegt damit voll im Trend. Denn immer mehr Frauen in Thüringen entdecken die Jagd für sich. Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes ist inzwischen jeder vierte Schüler in den Jagdschulen weiblich. Tendenz nach oben. Was aber treibt Frauen an die Jagdwaffe?