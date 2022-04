Bei der Jugendkonferenz des Kreises haben am Dienstag in Sonneberg etwa 50 Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Bildung über die Situation junger Menschen im Landkreis diskutiert. Dabei ging es vor allem darum, wie Jugendlichen der Berufseinstieg gelingen kann.

Zu der öffentlichen Veranstaltung hatte das Kreisjugendamt eingeladen. Neben den zahlreichen Erwachsenen waren auch drei Jugendliche der Einladung gefolgt. Der 13-jährige Kreisschulsprecher Calvin, die 14-jährige Madeline, Schulsprecherin an der Sibylle-Abel-Schule in Sonneberg, sowie ihre Vertreterin, die 12-jährige Alissa.

Mehrere Vorträge mit vielen Zahlen und Statistiken von Vertretern des Jobcenters, der Arbeitsagentur und des Jugendamtes sollten illustrieren, dass sich die sozialen Missstände in den letzten Jahren verschärft haben und Redebedarf zwischen den Institutionen bestehe. So sei etwa die Zahl an Jugendlichen gestiegen, die in Obhut genommen wurden, berichtete der Jugendamtsleiter Stefan Müller. Auch gebe es einen stetigen Anstieg von Drogendelikten im Kreis. Außerdem litten immer mehr Kinder- und Jugendliche nachweislich unter psychischen Erkrankungen.