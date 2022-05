Die Tiere halten sich nach Angaben von Heymann in der Nähe des Tierparks im Sonneberger Ortsteil Neufang auf. Damit das auch so bleibt, gibt es jeden Abend Futter im Gehege, was die beiden Ausbruchskünstler Dusty und Skippy auch regelmäßig nutzen. Doch scheiterten mehrfach Versuche, die intelligenten Tiere dabei etwa mit einem Netz oder einem Betäubungspfeil zu fangen.