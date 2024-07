Der agile Kleine war in der Nacht zu Samstag gegen 2 Uhr aus dem Bett geklettert, hatte die laut Polizei offenbar verschlossene Wohnungstür geöffnet und war in den Stadtpark spaziert. Eine Straße habe er dabei wohl überquert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Im Park sei das fast nackte Kleinkind einer 23-Jährigen aufgefallen, die sich des Jungen annahm.