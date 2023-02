Als Bereitschaftspflege-Familie kommen die Anrufe vom Jugendamt bei den Schusters meist spontan, manchmal auch mitten in der Nacht. Karin Schuster erinnert sich an Momente, in denen sie vom Telefon aus dem Schlaf gerissen wurde. Aber Wachwerden dauert dann nicht lange, erzählt die 61-Jährige. Für ein Kind in Not da sein, nur darum geht es dann.