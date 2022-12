Gegen einen 34-jährigen Mann aus Sonneberg ist am Donnerstag Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs erlassen worden. Der Mann soll Kinder missbraucht haben, um Kinderpornografie herzustellen.

Gegen den Mann aus Sonneberg war am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Ermittler des Landeskriminalamts durchsuchten laut Polizei am Donnerstag die Wohnung des Mannes in Sonneberg. Sie fanden zahlreiche kinder- und jugendpornografische Dateien.

Schon zuvor waren in einem anderen Verfahren Bild- und Videoaufnahmen bei dem 34-Jährigen sichergestellt worden. Sie zeigen, so die Polizei, schweren Missbrauch an einem kleinen Mädchen aus dem familiären Umfeld des Mannes.