Medizinische Versorgung Erneut Protest gegen Klinikschließung in Neuhaus

02. November 2024, 14:56 Uhr

Die Menschen, die in Neuhaus am Rennweg gegen die geplante Schließung des Krankenhauses demonstrieren, fürchten, dass sie künftig bei Notfällen nicht mehr rechtzeitig versorgt werden. Das Krankenhaus soll am 6. Dezember schließen.