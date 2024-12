Landkreis Sonneberg Krankenhaus schließt: Letzter Klinik-Tag in Neuhaus am Rennweg

06. Dezember 2024, 12:34 Uhr

Das Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg im Kreis Sonneberg schließt am 6. Dezember. Danach soll die Klink in ein ambulantes Gesundheitszentrum mit mehreren Arztpraxen umgewandelt werden. Zuletzt wurden noch sieben Patienten stationär behandelt.