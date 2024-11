Die Notaufnahme am Klinikum in Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg ist ab sofort nur noch von 7 bis 19 Uhr besetzt. Zum 6. Dezember werde sie komplett geschlossen, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Akute Notfälle übernimmt dann das Krankenhaus in Sonneberg.