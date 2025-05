Das Kulturzentrum Goetheschule Lauscha im Landkreis Sonneberg ist wieder teilweise geöffnet. Wie der Verein Kulturkollektiv Goetheschule mitteilte, konnten kleinere Mängel am Brandschutz in der unteren Etage behoben werden.

In den beiden oberen Etagen sind laut Verein aber größere Investitionen notwendig. Der Verein hat in den letzten Jahren viel selbst erledigt. Mehrere Brandschutztüren wurden eingebaut . Immer mit Rücksicht auf den Denkmalschutz. Doch ausreichend gesichert ist das Gebäude laut den zuständigen Behörden längst nicht.

Auch die Stadt sieht Versäumnisse beim Verein: "Was hätte in Sachen Brandschutz umgesetzt werden müssen, wurde einfach nicht vorgefunden. Und deswegen war die logische Konsequenz die sofortige Schließung", sagt Bürgermeister Christian Müller-Deck (pl).

In den oberen Etagen der Goetheschule befinden sich unter anderem mehrere Ateliers und die Künstler-Residenz. Gerade die Ateliers sind wichtig für den Verein. Die Künstler zahlen eine Gebühr für die Nutzung der Räume. Mit dem Geld finanziert der Verein die laufenden Kosten und Umbauten am denkmalgeschützten Gebäude.

Eine schwierige Situation - in der die Stadt Hilfe zugesagt hat. Bezahlen wird sie die Arbeiten am Brandschutz aber nicht, so der Bürgermeister: "Die Stadt kann nur unterstützen. Der Verein hat ein Erbbauvertrag mit der Stadt über das Gebäude. Er ist also quasi Eigentümer. Und deswegen auch verantwortlich für das Gebäude. Somit ist der Verein auch in der Pflicht die entsprechenden finanziellen Mittel aufzutreiben."