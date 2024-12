Bildrechte: MDR/news5/Steffen Ittig

Blaulicht Ein Verletzter und 80.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Lauscha

27. Dezember 2024, 16:28 Uhr

Mehrere Feuerwehren aus dem Kreis Sonneberg haben am Freitag einen Brand in einem Wohnhaus in Lauscha gelöscht. Ein 60-Jähriger wurde bei dem Feuer verletzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.